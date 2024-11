Ruta gastro en Ourense, cumplir con las tradiciones

En noviembre se acortan los días, se desnudan los árboles, aparecen los ocres y los aires húmedos; es ese tiempo de sentarse a las mesas vestidas de cocidos, setas, calabazas, nueces y castañas … A noviembre en el calendario no le sobra ningún día: “Bendito este mes, que empieza con Todos los Santos y termina con San Andrés”.

Llegamos a Ourense al atardecer para no traicionar la recomendación del poeta Xaime Noguerol. En la ciudad se respira un jolgorio de fiesta porque se acercan las horas de Halloween (de Samaín, en estas tierras). Charangas, pasacalles y multitud de gente disfrazada recorre las calles con indisimulado aire de celebración. Somos espectadores del ruido festivo antes de partir para la cena en Maside y conformar la mesa redonda de la camaradería y afecto.

Para acompañar tan riguroso plato he tirado de mi bodega personal y me he traído unas botellas de Mathis 2006, de la Bodega de Blas Serrano en Fuentelcésoped (Burgos), en la Ribera del Duero. Un tempranillo que procede de dos únicos viñedos cuya antigüedad va de los 75 a los 125 años, en una altitud cercana a los 900 metros. Una producción que apenas alcanza las dos mil botellas. Un vinazo, y en un momento todavía óptimo. Complejo, potente y que deja recuerdos persistentes. El cocido y el vino crecen en su mutuo apoyo y hacen que la sobremesa alcance la gloria.