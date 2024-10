Técnicamente, la quinta gama son productos que han sido sometidos a un tratamiento térmico (generalmente, pasteurización), lo que saca de la ecuación la contaminación por patógenos, pero protegiendo todas las cualidades y el valor nutricional del producto. A esta comida no se le añaden sustancias ni conservantes adicionales. En sus cocinas trabajan cocineros, no alquimistas con sacos de mejunjes químicos en las manos. La calidad de la materia prima marcará la diferencia en una y otras marcas. Pero, per sé, no es sinónimo de baja calidad.