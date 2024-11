El bar de Nueva York que sigue haciendo la Coca-Cola como en 1925

La Coca-Cola es uno de los refrescos más conocidos y consumidos a nivel mundial y se presenta de distintas maneras: en lata, en botellín de vidrio, en botella de plástico… Algunas personas la prefieren sola y otras la toman con hielo y una rodaja de limón. Sin embargo, existe un lugar en Nueva York en el que servir una Coca-Cola no es tan sencillo como abrir un recipiente con dicho producto u ofrecerla desde un grifo automático, como se puede ver en muchos restaurantes de comida rápida.

La Coca-Cola hecha de manera tradicional no es la única bebida de estilo vintage que se puede probar en el establecimiento. Allí también sirven 'egg cream' o nata de huevo, una bebida especialmente conocida en Nueva York y que no se embotella. Solo se puede elaborar con una fuente de soda para lograr un sabor fresco y su reconocible espuma. Pese a su nombre, no lleva huevo ni nata, sino que se prepara mezclando leche entera, agua carbonatada y sirope de chocolate.