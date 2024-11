La misteriosa vida de los inspectores Michelin: así se deciden las estrellas

El éxito de la Guía Michelin como biblia para los gourmets de servilleta fina reside en su antigüedad, en su gentilicio y en su misterio. Su funcionamiento, además, tiene algo de leyenda y bastantes incógnitas. Entre ellas, los inspectores, esas figuras mitológicas, anónimas, que parecen haber nacido con rostros anodinos, capaces de pasar desapercibidos en un comedor, hasta fundirse con la decoración. Un inspector Michelin atesora una capacidad de camuflaje similar a la de un agente del Mossad, y un poder entre la hostelería mundial equiparable al de la CIA estadounidense y el MSS chino juntos. No hay cocinero o cocinera con aspiraciones que no les tema, que no sospeche de cualquier cliente que se sienta solo en una mesa y, en silencio, con cierta timidez estudiada, escruta la carta, para después, demasiado educadamente, hacer algunas preguntas desacostumbradas sobre las elaboraciones o ingredientes entre pase y pase del menú.