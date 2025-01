Huset, el restaurante más cerca del polo norte que lleva un chef español

La labor de Alberto Lozano al frente de Huset no ha pasado desapercibida. El restaurante ha sido reconocido por su excelencia culinaria y su compromiso con la sostenibilidad. La prestigiosa revista Wine Spectator ha otorgado a la bodega de Huset el 'Best of Award of Excellence', destacando su colección de más de 6.000 botellas, una de las más grandes de Europa del Norte. Además, Lozano ha sido invitado a eventos gastronómicos de renombre, como Madrid Fusión, donde compartió su experiencia de hacer alta cocina en un lugar tan remoto y desafiante.