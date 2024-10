Una cena de lujo y altura a 50 metros sobre el suelo: así es Dinner in the sky 

Chefs de renombres, como los españoles Dani García y Paco Roncero, han participado en esta iniciativa

El príncipe Alberto de Mónaco es una de las celebridades que ha probado estas inusuales cenas

Si tienes vértigo puede que no sea para ti: la mesa está a 50 metros de altura

Cuando sales a cenar, la comida no siempre lo es todo a la hora de elegir un lugar. Algunos restaurantes triunfan no solamente por la calidad de sus platos y el renombre de sus chefs, sino también por su decoración, por mezclar el menú con un espectáculo o por ofrecer una experiencia gastronómica fuera de lo común. Si quieres estar literalmente por encima del resto de los mortales a la hora de comer, tienes que probar Dinner in the sky, una iniciativa culinaria que se distingue por situar la mesa a 50 metros de altura.

El proyecto nació en 2006, de la mano de Hakuna Matata, agencia de comunicación belga especializada en gastronomía, y The Fungroup, una empresa que se dedica a las instalaciones de parques de atracciones con grúas. Gracias a la unión de sus talentos surgió la posibilidad de organizar cenas de lujo con vistas de excepción y no aptas para comensales con vértigo. Dinner in the sky ha estado detrás de más de 5.000 eventos en los cielos de 60 países: Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Australia, Japón, India, Sudáfrica, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, China…

La idea original es simple en la teoría, pero compleja en la práctica: ofrecer una cena en una mesa colgada con una grúa a 50 metros sobre el suelo. 22 comensales que llevan arneses para garantizar su seguridad se sientan a su alrededor, mientras que en el centro queda libre espacio para un chef, un sumiller y otras dos personas. Sus responsables han anunciado Dinner in the sky 2.0, que ofrece una nueva disposición con asientos para 32 invitados repartidos en ocho mesas y dejando más espacio para los cocineros en el centro. De esta manera, los interesados pueden ahora reservar una sola mesa para cuatro en lugar de las 22 plazas que había disponibles anteriormente.

Famosos en Dinner in the sky

Multitud de cocineros de renombre han participado en los eventos de Dinner in the sky para preparar menús inolvidables, incluidos los españoles Dani García y Paco Roncero, así como Pierre Gagnaire, Marc Veyrat, Heston Blumenthal, Anton Mosimann, Alain Passard y Yannick Alleno. La página web de la iniciativa nombra algunas de las celebridades que se han atrevido a acercarse al cielo para cenar, entre las que se encuentran el príncipe Alberto de Mónaco, la cantante y presentadora japonesa Hiromi Iwasaki, el ex primer ministro belga Elio di Rupo y el exalcalde de Las Vegas Oscar B. Goodman.

El puerto de Dubái, las colinas del parque Villa Borghese en Roma, los jardines del hotel de cinco estrellas Rey David en Jerusalén, las orillas del río San Lorenzo en Norteamérica, la playa de Copacabana en Río de Janeiro, la bahía de Ciudad del Cabo, el Atomium de Bruselas y El Strip, la avenida más famosa y llena de carteles de neón de Las Vegas, son algunos de los lugares por los que ha pasado esta experiencia gastronómica.

Los precios de Dinner in the sky

La página web de Dinner in the sky expone que existen diferentes fórmulas para disfrutar de la comida a 50 metros de altura. 325 euros es el precio a pagar para una comida o cena con esta experiencia, que arranca con una recepción con champán en el suelo antes de ascender y tomar un menú de cuatro platos preparado por el chef asignado a la jornada. Una opción más económica, disponible solo los sábados y los domingos por 175 euros, es la de un menú con tres degustaciones de tapas y tres cócteles: un daiquiri, un gin Basil Smash y un vodka Martini.