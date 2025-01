El vermú es la bebida típica de Madrid para tomar a la hora del aperitivo, aunque es estupendo disfrutar de ella en cualquier momento del día. La puedes tomar a lo largo y ancho del territorio nacional, porque no hay bar que no tenga una buena botella de esta bebida aromatizada en su barra. Pero no hay nada más auténtico que disfrutar de un buen vermú de grifo y hacerlo, según las costumbres del lugar, acompañado de una rodaja de naranja, un hielo o una rica aceituna. Si te estás preguntado dónde están esos bares, aquí tienes los mejores para tomar un auténtico vermú de grifo.