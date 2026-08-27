Rocío Ponce 27 AGO 2026 - 08:00h.

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El dim sum está de moda. Y no lo dicen las cartas de todo tipo de restaurantes de influencia asiática, tampoco lo dice Instagram, ni siquiera la existencia de un festival del dim sum en Madrid. Pero todo ello suma a una tendencia gastronómica tan deliciosa como imparable. Sin embargo, no todos saben exactamente en qué consiste el dim sum que, para que un español lo entienda al instante, sería la versión china de ir de tapas. En lugar de pedir un plato por persona, cuando vamos en pareja o en grupo, apostamos por muchas pequeñas raciones con las que, además de compartir, también podemos probar más recetas del restaurante visitado. Los más famosos son los dumplings, pero nos encontraremos también con las gyozas, siu mai, wonton, har gow, jiaozi, baos, rollitos, etc.

A esta tendencia gastro de la cocina china, concretamente de la cantonesa, se ha sumado la influencer Violeta Mangriñán. Ha confesado que adora la comida que proviene del país del sol naciente y que tiene sus restaurantes fetiche en los que confía siempre. Sin embargo, salió de su zona de confort y se decidió por un nuevo restaurante, de los más recomendados de Madrid.

Bao Li (en C/ Jovellanos, 5) es, sin duda, uno de los lugares en los que confiar si quieres degustar dim sum de gama alta. Aunque su cocina es cantonesa, el producto español aparece mucho en sus dim sum con opciones de ibérico, txangurro, carabinero, bogavante, Wagyu... Uno de los más singulares de la carta es el huntún de huevo crujiente y carabinero de Huelva. El precio por persona estaría entre 70 y 100 €, también puedes probar sus menús degustación (de 90 o de 120 €) en los que no falta una selección de dim sum.

Violeta, además de probar el rollito de primavera "más bueno" de su vida, compartió con dos parejas de amigos algunos de los dim sum más deliciosos de Bao Li. "De aperitivo, sacaron bambú, que me encantó. Después, una selección de dim sum que estaban brutales. Uno era de boletus y trufa, otro de langostinos y el mejor, el de hilo de seda con pato laqueado. También probamos los de cangrejo real y unos langostinos envueltos en sésamo con caviar", explicó en el vídeo.

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Historia y curiosidades del dim sum

El dim sum nació para ofrecer algo extra en las casas de té del sur de China hace siglos. Poco a poco se fue convirtiendo en una tradición gastronómica más completa y que fue ampliando sus recetas y posibilidades para reunirse, tomar té, disfrutar durante horas con esas pequeñas elaboraciones, especialmente dumplings, baos y otros. “Dim sum” (点心) significa algo parecido a “tocar el corazón” o “pequeño bocado que toca el corazón”. A nivel culinario, lo podemos interpretar como pequeños bocados para satisfacer el corazón, sin llegar a ser una descripción concreta de un plato.

Para tomar el dim sum no necesitas una habilidad especial con los palillos, pero sí tiene un pequeño ritual. Están pensados para compartir, se ponen varias cestas o platos en el centro de la mesa y cada persona va cogiendo una pieza con palillos o cuchara dependiendo del tipo (el Xiao long bao, por ejemplo, lleva caldo dentro). Puedes mojarlos en salsa de soja o vinagre de arroz y se comen normalmente de un bocado o en dos.

Otros restaurantes con dim sum deliciosos en Madrid

Tse Yang Villamagna. Sabemos que es otro de los que ha visitado la famosa influencer. Este restaurante de cocina cantonesa está ubicado en la C/ del Marqués de Villamagna, 1. Dentro de su carta, incluye sí una oferta de dim sum bastante importante en versión gourmet. Entre sus especialidades destacan el dim sum de pato con foie, de txangurro, de huevas de salmón, de boletus, de shitake con aroma de trufa blanca, el hakao de langostinos o las delicias de Pekín al vapor. Tiene menús degustación de varios precios o puedes ir a comer a la carta por unos 70/80 € por persona.

Don Lay. Cocina cantonesa de alta gama en C/ Castelló 117 con dim sum muy elaborados y de evidente orientación cantonesa entre los que destacan los hakao, xiao long bao, canelones de arroz, etc. El precio por persona aproximado es 50 €.

China Crown es uno de los restaurantes chinos de estilo contemporáneo más populares de Madrid. Ubicado en la C/ Don Ramón de la Cruz, 6 cuenta con unos dim sum (al vapor y crujientes) muy creativos y actuales, como el xiao long bao clásico de cerdo ibérico en su jugo y el ha kao de langostinos, trufa negra y boletus. Su especialidad es el dim sum de Wagyu 5A ligeramente ahumado con soja caramelizada. El precio por persona ronda los 70 €.

Dim Sum Market. La opción más económica de todas y ubicada en P.º Gral. Martínez Campos, 40. Es el único especializado en dim sum y la mejor opción para un primer acercamiento en el que descubrir cuáles son tus preferidos. En su ambiente informal encontrarás una propuesta que combina recetas tradicionales de inspiración china con algunas elaboraciones de fusión con dumplings, baos, gyozas y platos al wok. El precio medio actual por persona es de unos 20 / 30 €.

El Bund. Este restaurante chino está en la C/ de Arturo Baldasano, 22 y tiene una amplia selección de dim sum en su carta. Destacan sus rollitos variados, el shaomei cantonés, jiaozi de rabo de toro, de ternera y foie, de gambas con tobiko, xialongbao, wantun... Puedes comer por unos 30 / 40 € por persona.