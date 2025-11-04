El mejor restaurante de cocina china de Europa está en Madrid

Daniel Brito 04 NOV 2025 - 17:05h.

China Crown, en pleno barrio de Salamanca, ha sido elegido el mejor restaurante de comida china de Europa en los World Culinary Awards

La cocina asiática se ha convertido en una de las más demandadas en los últimos años con las diferentes ofertas que ofrecen y la variedad gastronómica que existe entre los diferentes países, desde Corea del Sur a Japón o de Tailandia a China, esta última una de las más populares que ha conquistado el paladar de muchos. En España hay múltiples restaurantes de cocina china donde degustar su gastronomía en profundidad, pero hay uno, ubicado en Madrid, donde puedes comer lo mejor de lo mejor: China Crown.

Y no porque lo digamos nosotros, sino que ha sido elegido el Mejor restaurante de comida china de Europa 2025 en los World Culinary Awards. “Un galardón que, desde Grupo China Crown, celebramos con mucho orgullo y preparados para este y todos los años que vengan. Calidad, frescura y una atención personalizada hacen de China Crown, en Madrid, el mejor restaurante”, han celebrado desde el restaurante en sus redes sociales por el reconocimiento que distingue su apuesta por la excelencia, la innovación y el liderazgo.

Referencia de la gastronomía china en Madrid

China Crown (calle Don Ramón de la Cruz 6) es un restaurante en pleno barrio de Salamanca con historia, ya que lleva con sus puertas abiertas desde 1981, momento en el que los paladares españoles empezaban a tener curiosidad por la cocina asiática, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los lugares de referencia de Madrid para probar la comida china, incluso tienen un restaurante en Marbella, uno de los favoritos de Isabel Preysler.

“Sus propietarios Maria Li Bao y Felipe Bao tienen una trayectoria similar. Nacidos en una larga estirpe de cocineros llegaron a España para llenar nuestras mesas de color y sabor en cada uno de los proyectos que emprendían”, explican desde la web del restaurante, que invita a viajar a China a través del paladar, un auténtico homenaje a la gastronomía China Imperial.

Recomendado por la Guía Michelin, destacan la elegancia del local donde se respira el ambiente oriental y su exquisita oferta gastronómica donde subrayan los sabores de la mítica China Imperial.

Qué comer en China Crown

Entre sus platos más destacados está su gran especialidad, el Pato Imperial Beijing, que se trata del más reconocido y popular del restaurante, aunque si se tiene la oportunidad no hay que dejar de probar su increíble arroz ‘montaña de oro’ salteado con solomillo de vaca vieja y perlas de huevo, así como su amplia selección de baos o Dim Sum que te harán la boca agua o sus espectaculares fideos artesanales de boniato con caldo de cerdo ibérico.