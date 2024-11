Debemos tener en cuenta que cuando se estrujan las uvas, el mosto que se obtiene no está límpido, es decir, no es transparente ni cristalino, sino que está turbio debido a la presencia de diferentes compuestos que están suspendidos por todo el líquido. Y lo mismo ocurre con el vino al final del proceso de fermentación. Está compuesto por agua y otros compuestos que se forman como resultado de la fermentación y que son responsables del aroma y el sabor (etanol, glicerol, aldehídos, ésteres, etc.). Pero también contiene muchos otros compuestos que aportan turbidez; por ejemplo, sustancias cedidas por las partes sólidas de la uva, restos de levaduras y bacterias, etc. Conviene eliminarlas porque su presencia hace que el vino esté turbio y que se acaben formando posos a medida que pasa el tiempo.