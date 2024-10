David Seijas, el sommelier exalcohólico: "Cato mejor ahora que antes"

Es un caso curioso, pero no soy el único, tengo compañeros que no beben o muy poco. Al principio sorprende mucho en el sector, sobre todo lo de no beber y vender vino. Hay mucha presión por el sector para que bebas con ellos, pero diría que de forma natural lo he ido explicando y me encuentro muy cómodo. Pido una escupidera, lo escupo y no bebo. No pasa nada, se lo explico. Diría que cato mejor ahora que antes.