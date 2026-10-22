Lía Gómez 22 OCT 2026 - 12:00h.

O Raio da Vella, un albariño de la DO Rías Baixas elaborado por Rodrigo Méndez, ha alcanzado la máxima puntuación de la Guía Peñín y tiene una producción de apenas 1.800 botellas

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Si eres amante del vino, concretamente del albariño, hay uno que debes probar sí o sí. Porque hay uno que ha entrado en la élite de la crítica vinícola y, al mismo tiempo, mantiene un precio que no obliga a reservarlos para una ocasión excepcional. Se trata de O Raio da Vella 2023, un albariño de la DO Rías Baixas que ha alcanzado los 100 puntos en la Guía Peñín y que ronda los 25 euros por botella.

El vino está elaborado por Rodrigo Méndez, uno de los nombres vinculados a Bodegas Forjas del Salnés, y procede de una pequeña parcela situada muy cerca de la ría. La producción es además especialmente limitada: alrededor de 1.800 botellas, lo que convierte cada una en una referencia bastante más exclusiva de lo que puede hacer pensar su precio.

Un albariño diferente

O Raio da Vella parte de uva albariño cultivada en un viñedo de apenas 0,75 hectáreas. Son unas 1.400 plantas de unos 12 años de edad, situadas en un entorno de clara influencia atlántica. Su elaboración también se aleja de la idea más sencilla que puede tenerse de un blanco gallego. La uva se vendimia manualmente y fermenta con levaduras autóctonas en un fudre de roble, donde permanece durante 12 meses de crianza. El resultado busca precisamente mostrar una cara menos evidente del albariño, lejos de los perfiles exclusivamente frutales y fáciles de identificar.

En copa aparecen notas de piel de lima, flores blancas y ciertos recuerdos minerales y especiados. En boca, la crítica destaca su equilibrio entre frescura, estructura y una marcada sensación salina, además de una capacidad de envejecimiento poco habitual en blancos de este perfil.

De 96 a 100 puntos

La máxima puntuación no llegó de primeras. Según explica la propia Guía Peñín, O Raio da Vella 2023 comenzó la cata con 96 puntos y fue enfrentándose progresivamente a vinos de 97 y 98 puntos. Su singularidad, equilibrio y persistencia hicieron que fuera ganando posiciones durante las distintas fases de la Recata hasta terminar entre los mejores blancos españoles del año y alcanzar los 100 puntos. El reconocimiento resulta especialmente llamativo porque hablamos de un vino cuya botella ronda los 25 euros, una cifra considerablemente alejada de la que suelen alcanzar algunas de las referencias que entran en las listas de máxima puntuación.

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Un vino para comer y también para guardar

La propia bodega recomienda servirlo entre 9 y 12 grados y acompañarlo con pescados, ahumados, cocina japonesa, arroces o pasta. Su estructura, sin embargo, hace que no sea únicamente un blanco pensado para beber joven. Y ahí está buena parte de su atractivo: detrás de una botella de albariño aparentemente sencilla hay un vino trabajado para mostrar la personalidad de un viñedo muy concreto y demostrar que esta variedad gallega puede ofrecer mucho más que frescura y notas frutales.