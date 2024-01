El choque entre Carmen Alcayde y Anabel Pantoja: "Está hablando de su vida y si su vida interesa te jodes"

"Menos mal que Asraf ha dado este titular porque estábamos pensando que estaba 'muerto' en la casa. Estaba muy tranquilo, como perro viejo. Está oteando el horizonte y está dando poco juego. Dar este tiular, bravo Asraf porque te has ganado un poco más el aplauso del público", ha señalado Carmen Alcayde, exconcursante de 'GH VIP'.

Esta intervención de Alcayde ha provocado que Anabel Pantoja saltase: "Menos mal que estás aquí de nuevo y has recuperado tu sitio de colaboradora. De dar caña. Me alegro que hayas vuelto Carmen", ha comenzado diciendo Anabel. "Pero tengo que decirte que Asraf lleva tres días en el reality y no creo que haga falta hacer el tonto como para dar titulares. Está hablando de su vida y si su vida interesa te jodes...", ha añadido muy caliente.