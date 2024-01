Rocío, la novia de Manuel, entra en directo: "Él me ha salvado cuando más hundida estaba"

Rocío, la novia de Manuel González, habla en directo con Ion Aramendi por videollamada

La pareja del concursante vive un tenso momento con Laura Bozzo

Los continuos enfrentamientos por el pasado entre Lucía y Manuel revolucionan la casa de 'GH DÚO'

En medio de todo lo que está pasando en la casa entre Manuel y Lucía tras reecontrarse como el único trío de 'Gh Dúo' junto a Mayka Rivera, en el debate del programa hemos podido hablar en directo con Rocío, la actual novia de Manuel González.

Rocío ha comenzado diciendo a Laura Bozzo que no le ha gustado un comentario que decía en directo acerca de que Manuel también iba a serle desleal a ella, algo que hacía que la colaboradora le dijera unas palabras: "Eres igual a la ex de Manuel. He hecho una broma diciendo que será la próxima porque el hombre que es infiel vuelve a ser infiel, pero lo he dicho de broma".

"No me conoce, no soy idiota, yo me quiero muchísimo y gracias a Manuel yo me quiero aún más porque él me ha salvado cuando más hundida estaba", ha quedado dejar claro Rocío.