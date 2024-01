Gianmarco se muestra molesto con Mayka tras ver el acercamiento con su hermano Luca: "Dijo que había estado conmigo y no ha pasado nada"

Mayka confesaba en el confesionario cómo se empieza a sentir con el italiano en la casa: "Me cae muy bien, pensaba que era más serio, el típico chuleta. Como me sigue la gracia y yo a él nos buscamos en ese sentido, se agradece una persona que te de un poco de diversión, que te de algo". Aunque aseguraba que "le enfada que den por seguro que le gusta un chico solo por acercarse a él" y que si el día de mañana le empieza a gustar lo dirá y se le notará: "No me gusta que me estén intentando ya liar con él".