Los continuos enfrentamientos por el pasado entre Lucía y Manuel revolucionan la casa de 'GH DÚO': "Lo haría otra vez de nuevo..."

Manuel le respondía que "no", puesto que se considera una persona madura y puede convivir perfectamente bajo el mismo techo en el que se encuentra su exnovia. "Me aburre tanto los discursos de quedar bien", saltaba Lucía en ese momento. Manuel aclaró en ese momento que Lucía le conoce pero de hace tiempo, algo que encendió y mucho a la concursante: "No me hagas hablar...".