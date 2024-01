Ivana responde tajante a Efrén sobre sus ganas de un ‘porrazo’: “Yo no quiero nada y creo que lo dijo por estrategia”

Icardi confiesa que ya ha tenido una conversación con Efrén y con el resto de sus compañeros y se muestra rotunda : “Yo creo que está bien lo que él piense, pero yo le dije que en ese juego no quiero entrar, que no va a haber ni ‘porrazo’, ni ‘porraza’, ni nada ”.

Además, Ivana asegura que Efrén hizo ese comentario para dar qué hablar: “Me dio a pensar que fue un poquito por estrategia, para dar de que hablar, y pues yo que sé, como que ya estaba planeado. Y me querían involucrar, pero yo no quiero nada de eso. También me entero de que tiene otra persona fuera y yo no quiero estar involucrada en nada”