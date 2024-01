Cruce de ataques entre Ivana y Elena Rodríguez: "Tu hija pone cuernos cobrando"

"Es muy torpe por tu parte tomar esa actitud porque son hermanos. Lo suyo es que las dos os llevaseis de maravilla", le señalaba la madre de Adara a Ivana. Por su parte, Ivana le dijo lo siguiente: "Eso con Adara no se puede". Elena le respondió que con la que no se puede es con ella: "Tú eres la que has estado hablando mal de ella. Me da rabia que reces a favor de tu negocio".