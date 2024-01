Efrén y Marta López se ven las caras en la sala de 'Sala de la verdad': "No quiero tener ninguna relación"

Marta López, en la 'Sala de la verdad': "Yo sabía que él estaba con una chica y no he dicho nada"

Efrén y Marta se acusan de mentir en la casa de 'GH DÚO'

Marta se confiesa sobre su relación con Efrén: "No tengo ni intención ni ganas de que pase algo"

Efrén y Marta López se han visto las caras en la 'Sala de la verdad'. O como bien ha dicho Marta Flich, en la 'Sala de las mentiras'. Ambos fueron los primeros en estrenarla en esta edición de 'GH DÚO' el pasado martes. En ella pudimos vivir auténticos momentos de tensión después de que Marta se enterase de que Efrén había tomado distancia con ella. La concursante se sentía decepcionada con la actitud del exconcursante de 'Mujeres y hombres y viceversa' y así se lo hizo ver.

"Bienvenidos a la 'Sala de las mentiras'", les decía la presentadora. Al principio, ninguno de los dos quería hablar. "El espectador también quiere conocer cosas. Queremos eliminar las mentiras porque queremos saber la verdad", señalaba Marta Flich. Y es que ambos se han acusado de mentir respecto a sus sentimientos y lo que sentían en el pasado. "El que no quería volver era yo. Eso seguro", le decía Efrén en la casa a Marta. Los dos se han reprochado cosas y han tenido algún choque que otro en la casa de Guadalix.

En la 'Sala de la vedad', Marta ha dicho que en los programas en los que se le ha preguntado si está o no con Efrén ha dicho que "no". Y ha continuado: "Antes de conocerle a él estaba conociendo a un chico. Es verdad. Lo he dicho en la casa y lo digo aquí. Pero no en mi casa con mis hijos. En mi casa con mis hijos ha entrado él, no otra persona".

Marta, a Efren: "Dices mentiras"

Y ha dicho que lo que le duele realmente es que Efrén es una persona muy ambigua: "Yo no quise seguir con él. No entiendo el juego de intentar dejarme mal como si fuera una arrastrada detrás de él. Yo sabía que él estaba con una chica y no he dicho nada. He entrado en la casa y lo he puesto aquí Marta. Porque le quiero mucho". Y cuando Efrén le ha reprochado que ya ha visto como le ha puesto, en tono irónico, Marta ha ido con todo: "Porque dices mentiras. Y me he sentido mal".