Manuel no pasa desapercibido cuando se pasea con sus calzoncillos de berenjenas por la casa de Guadalix , algo que dejaba un momentazo con sus compañeras Mayka y Ana María Aldón y que terminaba con esta última hablando de su vida más íntima con su actual pareja.

Mayka advertía a Ana María de algo mientras hablaban en la cocina señalando a los calzoncillos de Manuel : "Mira, ahí. Yo no quiero mirar, pero es que se está tocando todo el rato". "Estoy pelando la berenjena, Ana María", bromeada el concursante. " Por favor, que soy una señora mayor ¿qué te pasa? La vista se va ahí donde va la mano. Antes te miraba a los muslos, pero ahora te pones en calzoncillos...".

Y es que las bromas entre Manuel y Ana María no terminaban aquí. Cuando ella confesaba a su compañero que no podía dormir, protagonizaban otro momentazo entre muchas risas en la habitación. "Chiquillo, tú puedes ser mi hijo por el amor de dios, me van a llamar asalta cunas", decía ella a Manuel ante las bromas entre ellos y es que se nota el buen rollo que hay entre ambos en la casa de Guadalix.