Pese a todo, Finito reconocía que su paso por el programa le había sido de gran ayuda a la hora de entender sus emociones: "Han sido dos semanas muy intensas que me van a servir para indagar en ciertos temas emocionales, siento que me cuesta mucho recibir amor, me quisieron de pequeño pero que después me sentí muy solo, no me dejo querer para no sufrir, tengo dentro mucho amor".