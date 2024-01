La pregunta es cómo andará Keroseno de gases









Tras salir Finito me queda la duda sobre si tendría razón Mayka Rivera y el sorpasso fue entre los hermanos o la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se salvó al penalizar la audiencia los malos modos y actitudes desagradables de Finito. Se podía castigar a Finito por lo dicho o a sus enemigos en la casa por las insinuaciones falsas sobre él. La audiencia se ha decantado por penalizar cuatro ofensas y un pobre pedo. Y eso no es lo malo, sino que Finito haya salido frente a Mayka. Los muebles, sean más o menos vistosos, deben desfilar hacia el exterior de la casa porque antes de que nos demos cuenta estaremos celebrando otra final.

La expulsión de Finito tuvo toques de drama que hubieran encantado a Ana María Aldón, principalmente por la dura historia de vida de los hermanos. Como nos gusta encumbrar supuestos héroes con la misma facilidad que derribamos sus estatuas cuando caen en desgracia, estuvimos anoche en un tris de fabricar la falsa leyenda de que Finito se inmoló para que siguiera Keroseno en el concurso. Con la excusa de que podría haberlo hecho consciente o inconscientemente parece lícito meter semejante bola. El propio Finito y su padre hicieron suya la teoría porque a todo el mundo le gusta ser elevado en un pedestal, aun sabiendo que comerá tierra algún tiempo después.

¡Qué paren las rotativas: hemos expulsado a un héroe! Quedaría muy bonito a cinco columnas y con letra bien grande, pero seguiría siendo un disparate. No se trata solo de que juzgar intenciones es muy arriesgado. Lo cierto es que no he visto hacer nada a Finito para perjudicarse a sí mismo beneficiando a su hermano. Si un gas a tiempo hace héroes mi pregunta sería: ¿cómo anda Keroseno de gases? No perdamos de vista que es el heredero, beneficiado por el martirio de su hermano. Ahora tiene que mantener el pabellón bien alto. No digo que se deje “patillarbas” (patillas que se convierten en barba), pero un cuesco de vez en cuando sería de agradecer.

El teatrillo del robo en la suite no tuvo ninguna gracia

Lucía Sánchez y Manuel González no felicitaron a Keroseno cuando volvió de la sala de expulsiones dejando la duda de si saldría Mayka o su hermano. Se vengaban porque el cómico no se había despedido de ellos, pero parece que fue un despiste. Esto es como cuando en el banco se equivocan: nunca es a tu favor. Keroseno podía haberse despistado con otros, pero vino a ser con ellos. Después de la reacción desmedida del grupo anoche estaban encantados con la expulsión y se prometían un panorama diferente con Keroseno en dúo con Ivana Icardi en el lugar de Finito. No les arriendo la ganancia porque veo a este dúo más incisivo. Finito se perdía en la ofensa gruesa y grosera, pero Ivana hila fino y ya ha dejado planchado a más de uno. El dúo Ivana y Keroseno promete.

Los dos componentes del nuevo dúo, junto a Finito, fueron los únicos que no consideraron gracioso el robo de frutos secos de la suite. Coincido con ellos en todo. No fue nada gracioso, menos si tenemos en cuenta que se nota a la legua la intención de tener un vídeo en la gala. Objetivo conseguido, por otra parte. El teatrillo que montaron Lucía, Manuel y Mayka contó con la complicidad de otros concursantes y la colaboración de Ana María Aldón, que ha ocupado junto a Marc Florensa la suite esta semana. Una suite ahora cerrada como castigo no por robar un frasco de frutos secos, sino por entrar a ese recinto sin el permiso expreso de sus eventuales habitantes.

Se viene ahora un periodo de tiempo en el que intentarán llevar a Keroseno a su terreno, intentando que sea quien no es en realidad. Craso error, porque al final volverá a brotar el auténtico y se sorprenderán, o harán que se sorprenden. De momento no los vi particularmente contentos con que el nuevo dúo se salvase de la expulsión de esta semana al convertir en prueba de salvación la que hasta ahora había sido de inmunidad.

Keroseno e Ivana ganaron la prueba con contundencia, y no por casualidad. Se lo curraron más que el resto, empezando por elegir la mesa central (más protegida, entre otras cosas) y pelear por ella. Desde luego, nada tuvieron que ver Payasín convertido en alienígena y la réplica que tuvo en Albert Infante, que repartieron tartazos a mansalva y por igual. Lástima que los concursantes fueran con pies de plomo todo el rato temiendo los tartazos. Entiendo que escucharon en algún momento llamar a Payasín.

El dilema de las nominaciones: salvados y nominados

Pero antes de la salvación tuvieron que nominar y el dilema que adelantaba ayer no era algo previo sino que eran las nominaciones en sí. No es la primera vez que les plantean algo parecido, en este caso a los cuatro dúos y un trío que siguen en el juego. Estos hubieron de elegir quién se salvaba y quién quedaba nominado. En el caso del trío solo se habría de salvar uno, saliendo a la palestra los otros dos. Mayka pidió ser ella la salvada, lo cual podría haber apoyado con el argumento de que venía de estar nominada la semana anterior, habiendo llegado al duelo final. Parece lógico compensar ese desgaste con descansar al menos una semana de estar nominado. Tras algunas vacilaciones, Manuel y Lucía aceptaban que fuera Mayka la salvada.

Marta López y Efrén Reyero afrontaron el dilema de manera bien distinta. Marta dijo pronto que el salvado debía ser Efrén. Luego explicó al grupo que lo hizo porque considera más arriesgado para él salir a la palestra. Ella tiene confianza en su salvación. Además, hay otra razón que le decía en privado al salvado y que este no conocerá hasta la salida de ambos de la casa. Efrén no peleó nada la decisión, llegando a decir “yo lo que diga ella” (“lo que diga la rubia”, que decían en ‘El Informal’), de manera nada interesada, claro que no. Ni siquiera se arriesgó a verbalizar que se salvase Marta, lo cual da muestras de su escasa valentía. Me temo que el buen gesto de Marta no tiene suficiente compensación frente al castigo al salvado. Espero que la audiencia guarde en su memoria ese momento y lo rescate de ahí cuando se pueda expulsar al cuñado oficial de la edición.

Parecida actitud a la de Efrén mostró Ana María Aldón antes de que Marc Florensa le diera un beso señalándole el lado azul, de los salvados, durante la cuenta atrás de 30 segundos. Ana María solo decía: “¿Qué hacemos, Marc?”, esperando que este hiciera lo que hizo. Gran elegancia del exrepresentante, además de una importante muestra de generosidad. En otros casos estaría valorando si Marta o Marc habían tomado esa decisión para congraciarse con la audiencia mediante otro acto heroico. No diría yo tanto aunque agradezco la decisión, y no lo considero postureo porque se ponen en el disparadero, lo cual es importante. Aunque si es para que se salven Mayka Rivera, Efrén Reyero y Ana María Aldón lo agradezco algo menos. A estas alturas de las nominaciones yo ya prefería que en un giro inesperado de los acontecimientos la organización comunicase al terminar las nominaciones que se salvaban los nominados y viceversa. Esto hubiera facilitado la salvación de quienes debían quedar nominados. Pero tristemente no fue así.

Volveremos a dejar un mueble para expulsar a los que animan el cotarro

Asraf Beno se adelantó en mandar a Elena Rodríguez al lado azul de los salvados, aunque verbalizo: “Pues nada, Elena nominada”. Menos mal que rectificó enseguida, porque en caso contrario se habría cargado de un plumazo su fama de buen chico. Elena peleó la decisión un poco más que los anteriores salvados, pero no sirvió para nada. Y cerró las nominaciones el nuevo dúo de Ivana y Keroseno. “Yo me la juego por ti”, dijo Ivana y así fue. Sin explicaciones ni razonamientos. Ya he dicho que no creo en el sacrificio de Finito por Keroseno, pero es que este ni hizo amago de hacer eso mismo por Ivana. Por suerte, los dos se salvaron finalmente al ganar la prueba ya comentada.

Nominados provisionales: Lucía Sánchez, Manuel González, Marta López, Marc Florensa, Asraf Beno e Ivana Icardi. Al salir de la lista Ivana quedan los otros cinco nominados definitivos. Curioso que Marta y Marc, que son uña y carne, estén en la palestra juntos. Igual pasa con Lucía y Manuel, al poder salvarse solo uno del trío. Asraf Beno sería uno de mis candidatos a la expulsión (el próximo jueves se expulsa a dos concursantes), aunque lo veo muy difícil. El otro sería Marc Florensa a regañadientes.

No tengo nada contra Asraf, aunque no me gustó su concurso en la última edición de Supervivientes. Una edición en la que no convenció a la audiencia lo suficiente para ganar, pero sí para quedar cuarto. Entonces confundió el rol de chico bueno con el de marginado. Muchos no creímos ninguno de los dos. Pero nada de esto me influye en preferir su expulsión, que es solo porque me parece uno de los mayores muebles de la edición. Pero de esto hablaré más extensamente en el vídeo del Moleskine.

Moleskine del gato

Me reí tontamente viendo a Elena Rodríguez hablando muy seria con Efrén Reyero mientras llevaba la pintada de un pene decorando su frente.

Como queda dicho, las razones para expulsar o no a los cinco candidatos de esta semana centran mi Moleskine de hoy.









