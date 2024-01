"Nos fuimos corriendo. Luego llegó mi padre y empecé a estar enfadado y a sentirme culpable. Me dolió mucho que a los años me diesen la carta de despedida que dejó ella y no me mencionaba porque ella estaba enfadada conmigo. Me dolía que se hubiera ido pensando que yo soy el malo", recuerda Finito entre lágrimas sobre lo que sucedió. "En mi casa no se hablaba del tema hasta que un día estábamos en la cama y le dije a mi hermano: '¿No echas de menos a la mama? Porque yo sí'. Esa fue la única pregunta que respondimos", contó por otra parte Keroseno mientras Finito revelaba el objeto de su madre que lleva siempre consigo.