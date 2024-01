Ivana Icardi confiesa que ha sentido atracción por Finito y este reacciona: "Me ha gustado mucho lo que he visto de ella"

Ivana Icardi confiesa delante de sus compañeros que ha sentido 'feeling' con Finito y Keroseno asegura que "lo había sentido"

Finito se sincera en plató tras escuchar las palabras de su compañera: "Es verdad que con ella estaba muy a gusto, hemos hablado de cosas muy profundas"

Finito y Keroseno se 'rompen' hablando del suicidio de su madre: "En su carta de despedida, no me mencionó"

Ivana Icardi, tras la salida de Finito de la casa, confesaba que se había sentido atraída por él en los días que han convivido en la casa de Guadalix: "Me gustan las personas distintas". Algo a lo que ha reaccionado el ya exconcursante de 'GH Dúo' desde el plató.

“Tuvimos buen ‘feeling. Aquí hablábamos, conectamos, hablábamos de las cosas del universo y nuestras movidas”, confesaba Ivana ante sus compañeros.

Y en la intimidad del confesionario junto a Keroseno se abría más hablando sobre esto: "A mí las personas me vibran y con él tuvimos una buena conexión, me parece una persona interesante”. Desde donde también le lanzaba un claro a Finito: “Te echamos mucho de menos, nos hubiera encantado que te quedaras. Fuera me vas a hacer masajitos en los pies”.

“Yo lo he sentido, pero no os lo he dicho a ninguno de los dos”, confesaba Keroseno. Con el que Ivana bromeaba en el confesionario sobre esta atracción con su hermano: "Si esto se lo hubieras preguntado, hubiera pasado algo y esta semana le hubiera dado una alegría".

Finito ha escuchado muy atento estas confesiones de su compañera y reaccionaba: “Es verdad lo que dice, hemos tenido conversaciones muy profundas y tenemos muchas cosas en común. Tengo especial debilidad por las personas que se expresan a través del arte, ella me dijo que le gusta cantar y creo que las personas que buscan hacer del mundo un lugar más bonito a través de expresiones artísticas son personas que hay que valorar".