La reacción de Marta al saber que está nominada tras la decisión secreta de Ivana: "Tú me has dicho aquí que la gente no te quiere..."

Keroseno ha señalado que no está orgullosa de la decisión que tomaron y que si retrocediera en el tiempo quizás haría lo contrario

Ion Aramendi, a Marta, durante el debate de 'GH DÚO': "Estás nominada"

Ivana vuelve a jugársela por Keroseno con una decisión secreta que da un vuelco a las nominaciones

Keroseno e Ivana eran las concursantes inmunes de la semana y por lo tanto tenían un poder extra. Sin embargo, se vieron en una disyuntiva tras haber cambiado esa misma noche la dinámica del concurso. Y es que ambos concursantes, al ser minoría, salieron nominados con varios de los votos de sus compañeros.

Tras eliminarse las parejas y tríos y ahora jugar individualmente, el poder del intercambio del que podían hacer uso les hacía tan solo a uno salirse beneficiado de ello. "Pues te sacamos a ti y metemos a Marta", apuntaba Ivana. Para hacer uso del poder del intercambio, ambos tenían que ponerse de acuerdo. Keroseno intentó encontrar una alternativa pero Ivana se mostró mucho más firme: "No sabemos qué va a pasar, pero yo me la sigo jugando por ti", le dijo. Keroseno finalmente aceptó la decisión.

Precisamente de esta decisión se ha enterado Marta este domingo en el debate de 'GH DÚO'. "Marta, estás nominada", le anunciaba Ion Aramendi en directo a la concursante. "Me hace gracia porque las primeras personas que decían que hacía cualquier cosa y que le chupaba el culo a la gente por no salir nominada... lo acepto porque es el juego pero me ha extrañado porque teniendo a Manuel y discutiendo todas las semanas con Manuel, van a por mí".

"¿Por qué vais a por mí?"

Marta le ha lanzado la pregunta a Keroseno e Ivana: "¿Por qué vais a por mí? ¿Por que soy más débil o por qué?". Ivana le ha señalado que no quiso nominar a Manuel con tres puntos porque no quería darle ese beneplácito y que se salvara y entrara a la casa 'sacando pecho': "Estrategia pura y dura. Como me has contado en alguna ocasión, tú no tienes gente que te quiere pero él viene de un reality...". Luego ha matizado que más que no le quiera se refiere a que le puede seguir menos gente que a Manu y por eso la ha elegido.

"No te queda otra", le ha dicho Keroseno chinchándola. Por su parte, Ivana ha subrayado que lo hizo porque es lo que le sale. No obstante, Keroseno ha asegurado que no está orgullosa de lo que pasó ahí: "Al final para mí la esencia de 'Gran Hermano' no es lo que hice allí. No estoy contenta. Aún así, le doy las gracias a ella por ser valiente porque no le tiemble la lengua". Ion le ha preguntado tras esto si se arrepiente de lo que pasó esa noche. Keroseno ha dicho que sí, que si retrocediera no seguiría adelante con la decisión.