Los concursantes se han quedado de nuevo impresionados con el giro de guion de 'GH DÚO' . Los participantes se enfrentaban en una nueva gala con Marta Flich a la decisión de la audiencia sobre el expulsado semanal, que terminó siendo Marc Florensa de entre los nominados. Pero lo que no esperaron es que esa noche vivirían una segunda expulsión y que, además, la dinámica del concurso cambiaba.

Marta Flich conectaba con los participantes para darles varias noticias. La primera fue que a partir de esta gala, los concursantes dejan de participar en parejas o en trío y a partir de ahora todos son rivales . La reacción de todos ellos no se hizo esperar. Muchos no pudieron contener sus expresiones, de todo tipo.

No era el único comunicado que tenía que hacer la presentadora: "Uno de vosotros duerme en su casa. En treinta minutos, uno de vosotros se cae de 'GH DÚO'. Será expulsado. La audiencia está a punto de votar quién merece vivir esta segunda fase de 'GH DÚO'. Quien menos lo merezca, según la audiencia, será el segundo expulsado o expulsada de la noche ", les contó Marta Flich.

No obstante, tenían una opción de salvarse: si todos se ponían de acuerdo en expulsar a uno de ellos. Pero como los bandos están más divididos que nunca, no hubo unanimidad así que no pudieron pausar la votación de la audiencia. Con ello, tendrían que afrontar la decisión de la 'Soberana'.