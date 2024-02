Gloria, hermana y defensora en plató de Manuel González, estalla contra Lucía Sánchez por sus críticas

A Gloria no le han sentado nada bien las críticas de su excuñada y ha decidido contestar en sus stories de Instagram, donde ha recordado que su papel en esos debates de 'La isla de las tentaciones' era "defender lo indefendible" del comportamiento de Manuel: "Mi papel no era defender a Lucía, pero esta señora ahora no sé que tiene en mi contra que le ha dicho a mi hermano que está rezando para que no le toque yo de profesora a su hija".