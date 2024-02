Miguel Frigenti es de esos colaboradores que se mojan hasta el cuello y que no tiene miedo a las reacciones que puedan provocar sus comentarios. En ‘GH DÚO’ , está dejando claro de qué bando está y no ha dudado en comentarlo a través de sus redes sociales.

Es cierto que Miguel Frigenti defiende a Ivana Icardi, pero, hay que destacar que él no se ha mostrado crítico con Elena Rodríguez: “A Adara y a Elena las veo concursantes muy diferentes. Las dos son auténticas, son muy distintas, pero son de verdad y no están haciendo ningún papel”.

“Soy colaborador de ‘GH’, no defensor de nadie y no tengo que dar explicaciones de lo que opine. Que me guste Ivana, no resta el cariño que le tengo a Ivana”, decía hace unos días en un tuit el excolaborador de ‘Sálvame’.