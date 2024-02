El cara a cara definitivo de Marta López y Ana María Aldón: "No voy a consentir de que me hagas a mí el verdugo"

Marta López se mostraba muy molesta con las palabras que ha dicho Ana María sobre ella: "Ella utiliza palabras muy feas y sucias sobre mí. Aun así, después de verla mal le di un abrazo y le dije que quiero que disfrute, pero no voy a consentir de que me hagas a mí el verdugo. Me hace sentirme culpable de todo lo que le ha pasado con la prensa rosa . Yo no quiero hacer pequeña a nadie y ella a mí si me ha faltado el respeto”.

"Sentí una amenaza y no era una amenaza, me equivoqué al utilizar la palabra y entiendo que ella esté mal conmigo, pero creo que no ha llegado la sangre al río para que sea capaz de pedírle a Asraf que no sea yo la que le sirva el plato", respondía Ana María, que cree no están obligada a quererse ni a ser amigas: "Yo no sé si de mi boca ha salido que ella me hace pequeña, yo te digo que me siento pequeña yo y si me bloqueo me bloqueo. Son mis sentimientos y lo tengo que expresar igual que ella lo expresa".