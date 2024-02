Efrén desvela el motivo por el que está molesto con Marta López: "Eso no lo hace una amiga"

Este gesto no le gustaba nada a Marta: "¿Cómo puede dejarme aquí dentro así? No me voy a callar, ya estoy harta de callarme, me parece tan feo". Y durante la gala con Ion Aramendi se ha pronunciado sobre esto y cómo se sintió: "Cuando recibimos un poco de información de fuera nos afecta, por eso entendí de eso que él está muy ofendido por algo y yo no me puedo defender, pero he tomado la decisión de que no voy a pensar más".

"Ha tenido tres semanas en la casa para poder hablar conmigo de lo que cree que le tengo que pedir perdón. Es que no lo sé, estoy deseando que ella me diga el qué", aseguraba el recién expulsado y explica el motivo por el que está frío con ella: "Le dije a Marta que no volviera a hablar del tema de los dos. Veo luego vídeos en los que se dedica a estar criticándome por ahi y no es capaz de decírmelo a mí, eso no es un amigo". Aunque no piensa que sea culpa de ella haber sido expulsado: "Es mía porque he sido torpe y no he tenido suficiente apoyo, de eso no tiene culpa Marta".