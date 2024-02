Imágenes inéditas | La monumental bronca entre Ana María y Marta en 'GH DÚO' que marca un antes y un después en su relación

Así se ha puesto Marta López después de que Ana María le dijera que no le trata de "manera humana"

¿Cómo avanzará esta relación dentro de la casa de 'Gran Hermano Dúo'?

Marta López, a Ana María Aldón: "No me hables más. Puedo convivir aquí sin dirigirte la palabra"

Ana María Aldón no tuvo una de sus mejores noches el pasado domingo durante el debate de 'Gran Hermano Dúo'. La concursante acabó hundida y derrumbada tras el posicionamiento de Raquel Abad, amiga de Marta. Hasta llegó a decir que se estaba dando "asco". Además, tuvo diversos enfrentamientos con Marta López en los posicionamientos entre los concursantes que incrementaron su bajonazo dentro del concurso.

Pues bien, este miércoles han salido imágenes inéditas del terrible desencuentro que hubo entre ella y Marta López fuera de cámaras. "Anda que no lo estáis haciendo bien", afirmaba la de Sanlúcar de Barrameda al resto de concursantes después de que casi todos la atacasen con que no le generó ningún tipo de tristeza que Marc, el que era su pareja de concurso, saliera expulsado de la casa.

Ana María subía el tono de voz en un momento dado y Marta marcaba territorio: "A mí no me hables así, ¿eh? Si no te afecta por qué te pones a llorar ahí". Ambas se lanzaron reproches diciendo que solo piensan en sí mismas. "Qué maleducada eres", le señalaba Marta. La situación en la casa cada vez se volvía más tensa.

Un enfrentamiento que marca un antes y un después

Y por si fuera poco, Elena se posicionó detrás de Ana María y esto hizo que esta le atacase con un: "Desde luego lo que no hago es entrar con rencor de hace cuatro años". Esa frase hizo encenderse mucho a Marta, que dio la cara por Elena: "¡Y me dices a mí que me arrastro por los platós!". Ana María le señalaba que se tiene que meter en todo y "está en todos los fregados".

"Ya te gustaría como compañera ser la mitad de lo que es Elena", le atacaba Marta. Ana María cada vez se ponía más tensa achacándola que va a machete con ella. "Deja de hacer demagogia barata. Ten cuidado con lo que dices, porque no sabes lo que hablas. No me hables más. Puedo convivir aquí sin dirigirte la palabra", apuntaba Marta. Además, Marta le decía lo siguiente: "Has hecho el ridículo". Y es que Marta le intentaba hacer ver a Ana María que Marc era su amigo y que muchos problemas que tenía el exconcursante también los sabe ella y los vivía de primera mano