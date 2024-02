El emotivo mensaje de Marta López a su padre el día del aniversario de su muerte: "No quiero recordar los últimos años..."

Este es el mensaje que Marta López le mandaba a su padre a través de una llamada telefónica simulando que estaba al otro lado del teléfono: "Papá, hace un año que te fuiste. Quería saber cómo estás. Si ya no sufres, si estás bien. Si nos estás viendo y si estás orgulloso de tu familia. Te recuerdo con mucha alegría, no quiero recordar los últimos años y espero que donde estés nos estés viendo. No me queda nada por decirte porque tuve la suerte de poder hablar contigo".