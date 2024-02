Acercamiento de Manuel González a Ivana Icardi y Keroseno









Tras la gala del martes tuve dudas sobre si duraría la tranquilidad que había en la casa tras las confesiones de Marta López en su curva de la vida. Elena Rodríguez despejaba mis dudas esa misma madrugada diciendo: “Mañana esto se ha olvidado”. Acierta más en sus previsiones Elena que la propia Marta, en cierto modo arrepentida de haber contado su dura historia porque llegó a pensar que se convertirían en un grupo aburrido, sin discusiones ni enfrentamientos. Obviamente, no fue así.

Como decía Elena Rodríguez, ayer ya no quedaba nada de ese grupo capaz de olvidar sus rencillas y esforzarse por mejorar la convivencia. Estaba en lo cierto y me atrevo a añadir que por suerte. Pero no pensando en tener contenido que comentar, sino porque lo contrario no sería natural. ¿Quién quiere ver a un grupo fingiendo vivir una convivencia ideal sin ser cierto? Este es un concurso de convivencia, pero es una falsa idea que deba ser de buena convivencia. Siempre me ha parecido lícito plantear el concurso desde la idea de no hacer fácil la convivencia a los demás.

No digo que ninguno de los concursantes de este GH Dúo tenga por objetivo boicotear la buena convivencia, pero tengo claro que alguno no tiene interés tampoco en que todo vaya como la seda. Keroseno lo dejó muy claro hablando con su hermano la primera semana en la privacidad de la suite. No le importaba nadie ahí dentro que no fuera él mismo y su hermano. Eso da cierta garantía de que no se va a esforzar por complacer a ningún compañero y parte del convencimiento de que su destino está en manos de la audiencia solamente.

Parece difícil dudar de que no tienen intención ni ganas de mejorar su relación Mayka Rivera e Ivana Icardi. Solo hace falta verlas discutir para llegar a esa conclusión enseguida. La cosa se pone difícil nada más empezar por cierta incapacidad de afrontar una discusión constructiva, con ganas de salir mejor de cómo se empezó. Mayka hace una pregunta a Ivana y cuando está empieza a construir una respuesta la interrumpe. Ivana entonces pide poder terminar su respuesta, a lo que su interlocutora responde acusándola de no dejar que se exprese. Pero ¿no había preguntado? Cuando se pregunta lo suyo es esperar a la respuesta e intervenir después.

Demuestra falta de voluntad por mejorar la relación repetir cosas ya habladas

Como era de suponer, esta última conversación entre Ivana Icardi y Mayka Rivera solo condujo a empeorar un poco más la relación entre ambas tras haber estado un rato repitiendo lo ya sabido. No se tragan y harían bien en asumirlo. Sería inteligente que hubiera un contacto mínimo entre ambas concursantes, pero también entiendo que eso se les haga prácticamente imposible. En la vida real basta con evitar coincidir, cosa imposible cuando se vive bajo un mismo techo sin tener posibilidad de abandonar la residencia ni siquiera un rato.

Manuel Rodríguez y Marta López veían la conversación a través de un monitor como parte de la prueba semanal de policías y ladrones. Estos espías iban comentando la discusión entre Ivana Icardi y Mayka Rivera. Vestidos de policía daban la razón casi siempre a Mayka, si bien Marta no parecía muy de acuerdo en cómo planteo una conversación que ella misma había promovido al indicarla que debían hablar. Manuel llegó a preguntar a su compañera si lo veía igual que él o estaba demasiado condicionado por su amistad con Mayka. Debo decir que un poco influido por esa circunstancia si me pareció, aunque Ivana también se lo puso fácil reabriendo viejas discusiones.

Si hubiera intención de mejorar la relación no volverían a hablar de las quejas expresadas por Ivana Icardi respecto al manoseado pene (manoseado el tema, no el instrumento en cuestión) que pintó Mayka Rivera apuntando a los nombres de la hija y otros familiares de Ivana. Y no habríamos escuchado de nuevo la queja por tratar a Mayka de tontita, lo cual no ayuda a alguien con una baja autoestima, como es ella. Repetir estos reproches es deshacer el camino andado, lo cual parece a todas luces poco práctico.

Al menos Ivana Icardi tiene claras las ofensas que puede reprochar a Mayka Rivera, pero esta comete el error de confundir lo que le ha dicho su oponente con otras que solo son responsabilidad de Keroseno. Mayka no tiene claro lo que le ha dicho uno y otro, habiendo procesado las ofensas de ambos como procedentes de una misma entidad. Por muy bien que se lleven Ivana y Keroseno y pasen casi todo el día juntos, uno no es responsable de lo dicho por el otro. Y no facilita la comunicación achacar a una algo que es cosa del otro. Ayer perdieron un tiempo precioso en que Ivana esquivase las balas de Mayka que no eran para ella.

Lo que no consiga una fiesta y un baile sensual

La enésima discusión entre Ivana Icardi y Mayka Rivera terminó complicándose al intervenir los aliados de cada una. Manuel González se quejó de que le nombrasen tanto y Marta López se volvía a poner del lado de los exconcursantes de la ‘La isla de las tentaciones’ afirmando que Ivana y Keroseno no conocían a estos compañeros como para poder juzgarlos. Mayka se quedó hundida, llorando de nuevo y con cierta frustración porque en realidad no tiene nada contra Ivana. “El problema lo tengo con Keroseno, pero ella siempre salta”, decía hablando con Lucía Sánchez. Lo que no podían imaginar ninguno de los protagonistas es que una fiesta de pijamas, un juego de verdad, atrevimiento o beso y un baile sensual lograrían que acercasen posiciones.

El baile erótico fue de Ivana Icardi para Manuel González y formaba parte del juego mencionado. También se había dado un pico Keroseno con el mismísimo Manuel. Como decían Mayka Rivera y Lucía Sánchez: “La gente no va a entender nada”. Luego se abrazaron todos, paso previo al acercamiento de Manuel a Ivana y Keroseno. Empezó pidiendo perdón a Keroseno por las ofensas. Entendí que se refería a la comparación con ‘Las supremas de Móstoles’ que le sentó especialmente mal porque le trasladó a las veces que se ha sentido burlado por gente en la calle. Ivana también se disculpó por algunos calificativos a Manuel pues el hecho de ser andaluz no lo convierte en chulo. Esto no tiene discusión.

Manuel González terminó prometiendo que cuando salgan les presentará a su hermana para que les expliqué cómo es él. Ivana Icardi reconoció haber exagerado, excusándose por los dolores que le provoca la regla. Keroseno, por su parte, llegó a reconocer que a veces le hacen gracia sus bromas. Al final va a ser que no tienen humores tan distintos. Con un poco de esfuerzo es fácil acercar posturas. No ser rencoroso ayuda, y Manuel afirmaba que no lo es y no le dolerá en prendas pedir perdón siempre que sea necesario.

El que se pee se va fuera

La madrugada de reconciliaciones tuvo su punto culminante cuando a Mayka se le escapó un gas. Al parecer, era de los malolientes, por lo que le costó reconocer que era suyo. Luego ella misma sentenciaba: “Aquí el que se pee se va fuera”. Es evidente que estaba pensando en Finito, lo cual lejos de molestar a Keroseno le hizo reír. Y es que no hay nada mejor que estar de buen rollo y predispuesto a las bromas para que estas entren como con mantequilla. Y ¿qué mejor final que pasado por agua? Primero fue a la piscinilla Manuel González y luego Ana María Aldón. Ivana Icardi y Keroseno se tiraron voluntariamente en apoyo a su compañera. ¿Dudará mucho el buen rollo en la casa? No lo sé, pero lo de esta noche pasada me ha servido para desquitarme y escribir un texto bastante positivo. Mira tú por dónde.

A veces nos dejamos guiar por nuestras primeras impresiones, lo cual es un error. Mayka Rivera contaba esta productiva madrugada que en principio pensaba que se llevaría fatal con Lucía Sánchez por ser amiga de Marta Peñate, que tendría problemas con Manuel González por ser “picón” y no iba a congeniar con Luca Onestini. Todo justo al revés de como ha sido. Por mi parte, escribí mis segundas impresiones sobre los concursantes de esta edición hace menos de 20 días y todavía no me desdigo de nada, aunque para mí Ivana ha perdido algunos puntos, mientras los ganaba Mayka. Me baso en que aquella ha sido injusta con esta. La escena de esta madrugada entre Ivana, Keroseno y Manuel bien podría tener su réplica cambiando a este último por Mayka.

Moleskine del gato

En mi Moleskine de hoy intento prever lo que puede pasar esta noche en lo que son auténticos hitos de este reality: la expulsión y las nominaciones.

Esta noche tenemos una fiesta, con Marta Flich como maestra de ceremonias. Además de los dos grandes momentos ya mencionados de la gala del jueves tendremos a las tres nominadas en la ‘Sala de la vedad’ para resolver sus cuentas pendientes. Tal vez sea este el momento al que me referí antes donde Mayka Rivera puede replicar el acercamiento de Manuel González a Ivana Icardi. Además, veremos si le dan a Asraf Beno por superado el reto de hablar solo con tres frases. Si hacemos caso a sus propios compañeros, que no saben si la recompensa sería para el propio Asraf o para el grupo en su conjunto, no lo ha superado en absoluto. Ayer escuché comentar al menos tres veces que Asraf había metido la pata. Y, por último, la inmunidad se resolverá disputando un singular juego de las sillas. ¡Qué lleguen ya las diez de la noche!









El Gato Encerrado