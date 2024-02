Isa Pantoja explicó que no desea acudir a todas las galas de 'GH DÚO' para defender a Asraf Beno porque prefiere quedarse en su casa de El Puerto de Santa María cuidando de su hijo en común con Alberto Isla, Albertito, que ya tiene nueve años. Además, considera que ya estuvo al pie del cañón en 'Supervivientes' y que su marido entiende su decisión; pero no ha dejado de defenderlo al máximo en sus redes sociales , donde es muy activa, especialmente en X, el antiguo Twitter.

En esa red social ha explicado por qué cree que a Manuel González no le cae bien su marido y, de paso, alabar la forma de ser del hermano de Anuar Beno: "Fíjate tú lo que le importará a Asraf decirle sus cosas a Manuel que fue la primera persona que le dijo que parase con sus bromas con pullas y desde entonces le tiene cruzado".

"¡Me ha encantado que hablase mal de Asraf y se fuese al ver que Marta y Elena no cedían!", ha añadido Isa, que ha encontrado los aplausos de muchos seguidores del amigo de Elena Rodríguez. Miguel Frigenti ha dado su opinión sobre el tema y ha asegurado que no hay "razones de peso" por las que Manuel no soporta a Asraf y considera que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ganaría muchos puntos si lo reconociera.