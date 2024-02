¡Drama en la cocina! Manuel prepara la merienda para todos menos para Ivana y Keroseno y el dúo estalla: “Esto es discriminación bizcochil”

Es la hora de la merienda en Guadalix y Manuel y Mayka se ponen a hacer un bizcocho, aunque tienen claro desde el primer momento que no van a compartir con toda la casa. Manuel pregunta a Ana María si también quiere bizcocho y ella contesta que así. “A los otros dos no les hago yo bizcocho que no me sale del carajo”, dice el gaditano a Mayka, sobre Ivana y Keroseno.