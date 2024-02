Los continuos enfrentamientos entre Manuel y Lucía recordando los 'fantasmas del pasado': "Me ha fallado en todos los ámbitos de mi vida"

La dura declaración de Lucía: "Me ha fallado en todos los ámbitos de mi vida"

Manuel y Lucía han tenido que pasar por el confesionario de 'Gran Hermano Dúo' después de los últimos 'cara a cara' intensos que han tenido en la casa. Parecía que sus diferencias se habían arreglado pero parece que no. Lucía no ha terminado de olvidar sus fantasmas del pasado de la relación que tuvo con Manuel y no duda en echárselo en cara cada vez que le vienen a la cabeza.

"Tú lo has olvidado porque a ti no te hacía daño eso. Lo pasaste pipa", le achacaba Lucía. Y es que Marta López, muy amiga de Lucía, intervino para transmitirle tranquilidad a Lucía, asegurándola que gracias a su experiencia en 'La isla' ha vivido y ha conocido cosas de las que no se habría dado cuenta si no hubiera ido. En ese momento Manuel también saltaba recordándole a Marta que a su novia la ha conocido, en parte, gracias a su experiencia también en ese reality.

"Eres malo, eres malo", le repetía Lucía a Manuel. "Los cuatro años más tirados de mi vida. ¿Qué hacías conmigo? ¿Porque te invitaba a comer todos los sábados?", señalaba Lucía, que no se siente preparada para "llevarse bien con Manuel". Por su parte, Manuel señalaba en el confesionario que tiene el mismo derecho que ella a pensar de manera diferente, puesto que ahora es feliz y ha intentado olvidar esos 'fantasmas del pasado' que todavía continúan en Lucía.

Lucía y Manuel, cara a cara en el confe

Pues bien, en el confesionario ambos han podido acercar esas diferencias que todavía les unen. Lucía ha apuntado que escupe mierda porque desde el principio está escuchando cosas que no le gustan nada: "Me ha fallado en todos los ámbitos de mi vida". Por su parte, Manuel ha querido repetir de nuevo que todo esto pertenece al pasado y que es algo que tiene que olvidar.