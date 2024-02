El consejo que Marta Peñate le quiere dar a su amiga Lucía Sánchez: "Es raro"

Por otra parte, Marta Peñate ha asegurado que le parece "ilógico" que la audiencia haya expulsado a Ivana Icardi antes que a Mayka Rivera: "Os acabáis de cargar a una pedazo de concursante que no ha parado de darnos contenido. Os gustase o no movía esa casa. No se lo merecía. Es que acabáis de echar a una tía que se ha expuesto en todo momento al público, que ha cedido a salir nominada, que ha dicho y actuado según lo que pensaba en cada momento. No entiendo. Estoy reventada".