Las confesiones más íntimas y dolorosas de Asraf Beno que pillan por sorpresa a Isa Pantoja: "A mí no me lo había contado"

Esto ha dicho Asraf Beno sobre Albertito, el hijo de Isa Pi que tuvo con Alberto Isla

Asraf Beno: "Estoy muy orgulloso de la familia que tengo"

Isa Pi asegura en el plató de 'GH DÚO' que estos formatos suponen una gran oportunidad para abrirse y que te conozcan más

Asraf Beno ha contado una serie de cosas en el confesionario de 'Gran Hermano Dúo' que Isa Pantoja no conocía. Se trata de confesiones que pertenecen a su pasado y a su infancia, muy íntimas y que hasta ahora el concursante no había desvelado ni a los más queridos. "No iba mucho al cine, no iba a comer a restaurantes y no tenía la ropa de todo el mundo...", ha comenzado diciendo.

La actual pareja de Isa Pantoja ha apuntado además que fue un total de dos veces al cine antes de cumplir la mayoría de edad: "Me acuerdo que lo que hacía era esperar con algún amigo a que saliesen por la puerta de emergencia y me colaba, entonces podía ver una película. No está bien... pero es mi vida", confesaba.

Reconoce que las carencias que ha tenido son "materiales": "Alberto es como si fuese mi hijo. Al final, darle cosas que a mí no me han dado es lo que intento" (hay que recordar que Isa Pi tuvo un hijo con Alberto Isla, que se llama también Alberto). En cuanto a su relación con Isa Pi, ha asegurado que intenta disfrutar lo máximo pasando tiempo con ella y viceversa: "Es parte de mi vida. No quiero a una persona sino a dos. He aprendido muchas cosas de él. La responsabilidad, el dar cariño... dar sin recibir nada a cambio".

Otra cosa que Asraf ha aprendido es que puedes amar a una persona -aunque no sea de tu misma sangre- igual que si fuera tu hijo. "Me han enseñado a que la familia la formas tú con las personas que quieres. Yo estoy muy orgulloso de la familia que tengo y la verdad es que estoy en una época en la que soy muy feliz", ha dicho.

La opinión de Isa Pi tras las confesiones de Asraf

Isa Pi, en plató, ha dicho que conocía algunas carencias pero "no específicamente cuáles": "Me encantan estos formatos porque creo que en la vida cuando tienes muchas cosas no te planteas esas dificultades que has tenido antiguamente. Ahí es cuando te abres y haces una vista atrás de lo que ha pasado...".