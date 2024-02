Ivana Icardi y Miguel Frigenti responden a los ataques de Adara Molinero en directo: "No quiere amigos, quiere fans"

Miguel Frigenti y Adara Molinero han contestado a las palabras que Adara Molinero les ha dedicado en sus redes sociales

Ivana: "No voy a seguir en el pasado, decidí darle a mi hija otros valores que no sea el rencor"

Adara Molinero estallaba como nunca ante un comentario de Miguel Frigenti: "Traidor"

Adara Molinero ha ido reaccionando a lo que pasa en esta edición de 'GH Dúo' en la que está participando su madre Elena Rodríguez y ha dejado claro que ha habido cosas que no le han gustado en sus redes sociales, como la defensa de Miguel Frigenti a Ivana Icardi, como también reaccionaba a la expulsión de esta en la pasada gala.

Durante el debate, Ion Aramendi preguntaba por las palabras de Adara tanto a Miguel Frigenti como a Ivana Icardi. "Tiene el dedo muy largo, he defendido a Ivana porque me ha gustado mucho su concurso y me ha llamado traidor, pero es que no me doy por aludido, creo que ese tuit le define más a ella que a mí", decía Frigenti después de este mensaje que Adara compartía en sus redes sociales.

"Es la sombra que me persigue todos los años y siempre digo lo mismo. Yo estoy aquí para juzgar concursantes, no vengo de defensor de nadie, intento lo más objetivo posible y voy a seguir haciendo mi trabajo", decía Miguel Frigenti sobre esto y retaba a alguien a que sacase una imagen de él hablando mal de Elena: "No lo he hecho, pero lo podría hacer porque ella está concursando y yo estoy aquí para opinar".

Ivana Icardi, sobre Adara Molinero: "Tenemos personas en común, mi hija le adora, no voy a seguir esta guerra"

Ivana Icardi comenzaba hablando sobre esto con un agradecimiento a Miguel Frigenti por haberle defendido en el concurso y respondía al mensaje de Adara en sus redes sociales tras su expulsión: "No quiero darle más importancia, no voy a seguir en el pasado, decidí darle a mi hija otros valores que no sea el rencor. Tenemos personas en común, mi hija le adora, yo no voy a seguir esta guerra. Ojalá no le falten a nadie platos calientes".

Además, Ion Aramendi explicaba el motivo por el que Adarra no estaba en plató: "Hemos invitado a Adara para que viniera aquí, hemos invitado a Aitor también y no ha respondido y hemos invitado a una amiga de Elena y ha decidido no venir. Simplemente decimos lo que sucede".

Miguel Frigenti: "Si alguien debe algo es Adara a mí"