El inesperado encuentro entre Lucía y Rocío, la novia de Manuel, en medio de su romántico momento con él: "Para que veas lo que hago por ti"

Ella le transmitía que está todo bien fuera con su familia, pero que su hermana está dolida por los comentarios que hizo Lucía sobre ella: " Echó en falta que tú le defendieras , pero que ella está bien". Además, no desaprovechaba el momento para dejarle claro que le "echa mucho de menos" y le consejaba con lo que pasado dentro de la casa: "Eres muy pesado, si la gente no entiende tu humor déjalo, no entre en bucle, no todo el mundo puede ser igual que tú ni como tú quieras".

“Entre nosotras no hay problema”, afirmaba Lucía y le dejaba claro que ella le tendía su mano: "Sé que no eres de Cádiz, tienes a su gente y su familia, pero si en algún momento estás sola o quieres ir abriendo círculo yo contigo voy donde haga falta". Algo que Rocío agradecía y es que dejaba claro que no tiene ningún problema con ella: "Tú no te has metido en mi relación y yo no me tengo por qué meter en la de ustedes".