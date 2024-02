Manuel se rompe como nunca al contar sus momentos más duros en la 'curva de la vida': "Mi casa se partió por la mitad"

Manuel ha roto a llorar tras ver su emotiva curva de la vida. Una curva de la vida muy emotiva y que ha puesto a todos la piel de gallina. El súper ha llamado al concursante de 'Gran Hermano Dúo' para que fuera al confesionario y una vez allí no podía esconder sus nervios: "Cada vez que me llamáis para venir aquí...". "Tengo una cosa muy importante que decirte. El otro día fuiste muy valiente" , le decía Ion Aramendi.

"En el colegio tuve una infancia normal. Molestaba en clase mucho, no me callaba. Desde primera hora siempre he destacado por el fútbol", recuerda Manuel. Fichó por diversos equipos hasta que con el primer equipo del Racing Club Portuense se partió la rodilla: "Cuando todo pintaba tan bien, de repente te lesionas. El fútbol se tuvo que acabar porque me iba a quedar cojo".