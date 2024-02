La tensa disputa entre Ana María y Mayka en la sala de expulsión de 'GH DÚO': "Eso me hizo mucho daño..."

Por otro lado, a Ana María también le molestó cuando Mayka le abrió el armario de su habitación dentro de la casa de 'GH DÚO'. "Yo la he visto a ella cómo lo abre... Y me dice a mí que no lo abre... ¡Y yo no le he quitado nada a nadie!", recordaba. Por su parte, Mayka ha dicho que el armario estaba "entornado" y que pensaba que era el de Marta. "Mentira", ha señalado Aldón. Mayka lo ha negado varias veces tras las sucesivas intervenciones de Ana María repitiendo lo mismo sobre el armario y muy afectada por ello.