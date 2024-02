Las lágrimas de Marta en el confesionario tras la bronca conversación que tuvo con Efrén en San Valentín: "No voy a permitir que me haga daño"

Marta López: "No puedes acostarte hace un mes con una persona y entrar aquí y decir cosas que no son verdad"

Marta López se siente muy decepcionada con Efrén y se ha quedado hundida después de la bronca conversación que tuvieron este martes el día de San Valentín. Lejos de hacer las paces, ambos sacaron a relucir trapos sucios del pasado. De hecho, Marta pidió a Ion Aramendi irse nada más ver al exconcursante de 'GH DÚO'. Cuando el presentador les preguntó si se querían dar una segunda oportunidad, la colaboradora lo tenía claro: "No".

Y es que tras la bronca que tuvo el día de los enamorados con Efrén, Marta acudió al confesionario para hacer análisis de todo lo ocurrido: "Otra vez me dejas aquí jodida. ¿Pero de qué vas? Venirme a mí a decirme que en la tele... pero ¿se puede caer más bajo? A decirme que me invento las cosas cuando hay vídeos de él hablando con Manuel, Elena... ¿y me viene a decir que no ha hablado con nadie? Es acojonante". Marta se refería a lo que escuchó de él en la despedida de los compañeros el día de su expulsión y que el propio Efrén lo desmintió el día anterior.

"¿Te crees que sigo siendo la misma gilipollas? Y ahora viene a soltar la mierda... ¿Qué vídeos has visto?", se preguntaba Marta. Y confesaba que volvería a ponerse delante de la cámara de televisión para defenderle y salvarle: "Yo a este chico le quería". Pero lo que más daño le hacía a Marta es lo que hizo con ella en el pasado: "Tú no puedes estar hace un mes acostándote con una persona y entrar aquí y decir cosas que no son verdad, dejándote como una arrastrada".

Marta lo tenía claro: "No le voy a dar el poder para que me vuelva a hacer daño". Posteriormente, rompía a llorar, asegurando que cuando "más buena eres con la gente, peor se portan contigo". Lo que está claro es que lo que más le dolió a Marta fue ver a Efrén el pasado martes y que le dijera todo eso, después de haberle tenido en "un pedestal": "¿Que se permita el lujo de volver a hacerme daño? No lo voy a permitir".