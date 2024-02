Lucía y Mayka protagonizan su discusión más dura en la casa de Guadalix: "¡Tú a mí no me grites!"

Lucía Sánchez y Mayka Rivera tienen un tenso enfrentamiento en la casa

Mayka tiene una discusión con Ana María Aldón por la comida y termina enzarzada con Lucía

Lucía explota contra toda la casa: "No quiero saber nada de nadie"

La comida es foco de discusión dentro de la casa de Guadalix y, en este caso en concreto, ha sido la crema de cacao. Mayka recriminaba a Ana María Aldón que hubiera comido más de lo debido y esto terminaba en un fuerte enfrentamiento entre la primera y Lucía.

Ana María le pedía a Mayka que no se centrase en todo lo que pasa con ella dentro de la casa: "Siempre es con la misma". Mayka aseguraba que ella no sabía quién era la responsable de todo esto y que no se lo había recriminado a ella directamente.

Tras esta tensión entre ambas, Lucía recordaba lo que le había dicho a Ana María a Mayka y esta estallaba: "Pero que no le he dicho a ella nada". Ante el nerviosismo de su compañera, Lucía terminaba saltando muy alterada: "Tú a mí no me gritas, que estoy hasta el c*, que luego me dices que grito yo".

Al afirmar Mayka le que le había dolido que Lucía entrase en este tema, la ex de Manuel le recordaba que ella siempre se comportaba así al contrario: "Ya sabes lo que tú tienes que hacer, cuando tú te metes en una pelea con Manuel también es meter cizaña".

Ver la que se había liado por este tema, Ana María terminaba completamente rota. Y Lucía, más tranquila, le decía lo que piensa a Mayka: "Creo que muchas veces he sacado la cara por ti y por mí no podrás decir lo mismo". Esta situación terminaba muy agobiaba metida en la cama, entre lágrimas: "Me quiero ir, estoy agobiada".