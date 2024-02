Ana María Aldón ajusta cuentas con Marc Florensa tras ser expulsada: "Entiendo que mi hija haya roto con él como hice yo"

A continuación, Mayka Rivera y Ana María Aldón se quedaban a solas y momentos más tarde visionaban todos las imágenes de todos los conflictos que han tenido en la casa. Muchos por la convivencia, pero está claro que entre las dos no hay sintonía y que no logran entenderse. La audiencia tendría la última palabra sobre quién de ellas se quedaría en la casa de 'GH DÚO' y, hasta saberlo, no dejaron de discutir entre ellas en la 'Sala de expulsión'.

Pero Ana María aún no iba a abandonar la casa. Estando ya sola, Marta Flich le pedía que cerrase los ojos y pidiera un deseo. "¿Una semana más no me puedo quedar?", decía. Como la presentadora le dijo que no se podía, entonces pidió que su novio le fuese a recoger pero, en su lugar, se encontró con Marc Florensa .

"Muchas de las cosas que he visto me las advertiste, pero no me lo esperaba. He encontrado mucha incomprensión por parte de tu hija. Me he quedado impactado. Me ha puesto verde por los platós (...) Tu defensora se portó mal pero tuvo poco recorrido, fue decepcionante su aparición pública. Hicieron bien poniendo a tu hija y contigo lo ha hecho bien pero conmigo mal", dijo el representante.