Marc Florensa y Gema Aldón tienen un fuerte enfrentamiento tras dejar de trabajar juntos: "Con personas como tú no quiero nada"

La gala de 'GH Dúo' empezaba llena de tensión entre Gema Aldón y Marc Florensa . Ambos coincidían sentados uno al lado del otro en el sofá del plató y ante la pregunta de Marta Flich sobre las palabras de la hija de Ana María sobre que " no va a volver a ser su representante " en 'Así es la vida', estallaba todo.

"No vamos a volver a trabajar juntos", confirmaba Marc y Gema Aldón se pronunciaba de manera muy clara: "Si tienes algun problema personal conmigo lo arreglamos fuera que hay mucho tiempo". Aunque terminaba reprochando sus temas laborales a Florensa: "Yo doy la cara siempre, tenías que haber sido un buen representante cosa que no has sido".