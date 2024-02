Ivana Icardi, Finito, Gema Aldón y otros, analizan el comportamiento de Manuel: "De afuera le han comido la oreja en contra de Asraf"

"Tiene que aceptar que hay gente que no lo soporta". Ivana Icardi es lapidaria con Manuel, quien ha causado sorpresa en estos días por sus actitudes en contra de Asraf, cuando quedan pocas semanas para la final. Para Ivana, sin embargo, no ha sido ninguna sorpresa: "Lo mismo ha hecho conmigo", nos dice en una pausa de la emisión de anoche de GH Dúo.

Para otros, no solo ha sido llamativo, sino que además consideran que a Manuel no le favorece para nada esta estrategia más agresiva: "La novia le hizo hincapié en lo de no pinchar cuando la gente no se lo está tomando bien", dice Finito, aunque hace el matiz de que es su manera de ser y que a sus "bromas" hay que tomárselas con humor.