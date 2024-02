Elena estalla como nunca antes en directo ante las insinuaciones de Finito: "¡Qué poca vergüenza! A Keroseno le hemos tratado bien"

Ivana Icardi defiende su relación con Finito: "Me da igual lo que digan"

Finito aseguraba que se ha encontrado a Keroseno destrozado al volver a la casa y esto hacía explotar a Elena Rodríguez

Keroseno confirmaba las palabras de su hermano y sacaba la cara por él ante el tremendo enfado de la madre de Adara

La vuelta de Ivana Icardi y Finito en la casa de Guadalix como visita lo ha revolucionado todo y las confesiones que han tenido con Keroseno desde el jueves no han gustado nada a sus compañeros que han reaccionado en directo tras ver las imágenes y esto terminaba estallando por los aires en directo.

"Me da vergüenza que vengan y le digan lo que tiene que hacer, los demás no tenemos ninguna información de fuera", reaccionaba Marta al ver las palabras de los tres y aquí estallaba la tensión entre ellos. Todos contestaban a lo que no les había gustado de las imágenes.

Cuando hablaba Finito, explicaba lo que para él había sido verdaderamente importante de reencontrarse con su hermano en la casa: "Lo de que haga piña lo digo porque lo necesita, lo que me interesa es que esté bien anímicamente porque me le encontré destrozado".

Estas palabras de Finito hacían estallar como nunca antes a Elena Rodríguez: "¡Qué poca vergüenza acabas de tener! Hemos tratado bien a tu hermano desde el primer momento y le hemos arropado. No puedes venir tirando mierda"."¿Tú qué sabes cómo yo estoy? Estoy mal porque se han ido mi hermano y mi gran hermana. Tengo derecho a estar mal, tú no vas a decir a lo que yo tengo derecho o no", contestaba Keroseno y ella seguía diciendo algo: "Nadie te ha tratado mal, todo lo contrario".

Asraf conseguía que Elena volviera a sentarse en el sofá, pero segundos después volvía a brotar y lanzaba un claro mensaje tanto a Finito e Ivana mientras se marchaba del directo muy enfadada al baño: "Flaco favor le haceís a Keroseno".

La madre de Adara regresaba al salón y continuaba mostrando su enfado ante esto: "No pueden venir diciendo eso, no lo voy a permitir, a tu hermano se le ha tratado aquí como a todos. ¡Pero que c* es esto! No me da la gana ya de callarme". "La verdadera Elena es esta", señalaba Keroseno ante los gritos de Elena e Ion Aramendi pedía tranquilidad para poder entenderles mejor.