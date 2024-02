Belén Ro se sincera y responde a la pregunta de Ion Aramendi: "¿Hace cuánto que no te enamoras?"

Belén Ro se ha sentado una noche más en el sofá de 'GH Dúo' durante el debate para comentar todo lo que está pasando en la casa de Guadalix, pero Ion Aramendi ha aprovechado un momento durante la parte para abonados de Mitele Plus para preguntar a la colaboradora sobre su vida más privada.

"Yo no es por reventar el amor, pero como no creo en él tengo que decir que...", empezaba diciendo Belén Ro para dar su argumento sobre las sensaciones que tiene sobre la relación de Finito e Ivana, pero no le daba tiempo a terminar la frase que Ion Aramendi le preguntaba directamente al llamarle la atención la confesión de la colaborado: "¿No crees en el amor?".