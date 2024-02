GH DÚO en directo: Manuel habla claro sobre su relación con Keroseno

23:59 H Lucía, Elena y Marta se sinceran sobre sus familias

Keroseno sigue en el jacuzzi dándose su baño de burbujas y en la suite, el trio sin sueño formado por Elena, Lucía y Marta siguen charlando mientras comen frutos secos. Lucía cuenta cómo ha sido la vida de sus padres, la infancia de ellos. sus oficios y lo muy agradecida que les está por todo. "A mi mi padre siempre me dice que no me case, que no me case" asegura Lucía. "Pues mi hijo está ya pensando en irse a Estados Unidos y me dice que lo que quiere es ganar mucho dinero allí. Él se quiere pirar cuanto antes y me dice que me va a comprar una casa cuando sea rico, para convencerme", Lucía y Elena se ríen y siguen con la conversación de sus familias.

